Красивая и невероятно вкусная выпечка — польский пляцок «Pani Walevska»

Пляцок — это, конечно же, выпечка красивая. Особенно в разрезе!

Но готовить его долго, т.к., обычно, состоит из нескольких слоев. И чем больше слоев, тем эффектнее разрез…

Ингредиенты:

Тесто:

мука — 250 г

разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой

сахар — 50 г

слив. масло — 100 г (из холодильника)

желток — 3 шт.

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Крем:

мука — 1 ст.л.

крахмал — 1 ст.л.

молоко — 250 мл

сахар — 50 г

желток — 1 шт.

ванильный сахар — 1 пак.

слив. масло — 100 г (комнатной температуры)

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Меренга:

белки — 4 шт.

сах. пудра — 125 г

крахмал — 0,5 ст.л.

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Кроме того:

ягоды замороженные(в оригинале варенье) — 225 г

миндаль (лепестки) — 60 г

Приготовление:

1. Муку (200 г) насыпать в миску, нарезать масло. Перетереть все руками. Добавить остальные ингредиенты: разрыхлитель, сахар, желтки. Замесить тесто, подсыпая оставшуюся муку, если надо.Если у вас тесто рассыпается и не замешивается в комок, добавьте ложку воды.

2. Форму (20х30 или 25х30) или противень застелить бумагой так, чтобы края выступали немного за бортики (это нужно для того, чтобы потом было легче достать корж). Тесто раскатать, намотать на скалку и перенести на форму. Распределить тесто по всей поверхности формы равномерно.

3. Любые ягоды (в оригинале варенье) рассыпать по всей поверхности теста.4. 4 белка (один белок останется от крема) взбить с сахарной пудрой. Добавить крахмал, перемешать.

Выложить меренгу на ягоды. Равномерно распределить по всей поверхности. Посыпать орехами (у нас без орехов).

5. Печь при 180 С 40 минут. Если белки начали подгорать, накрыть их фольгой. 6. Крем:

Варим крем.

В маленькую кастрюльку с антипригарным покрытием налить молоко, добавить сахар, ванилин, желток, крахмал, муку. Перемешать.

Варить на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Дать остыть.7. Корж вынуть из духовки, дать остыть. Остывший корж осторожно (он очень мягкий и нежный), с помощью бумаги, вынуть из формы на поднос. Разрезать на 2 части.

8. Как крем остыл, взбить сливочное масло и по ложке добавлять остывший крем, постоянно взбивая. У меня в этот раз он плохо взбился, комочками весь стал. Я его погруженным блендером измельчила, стало получше.Затем поставила в холодильник и он у меня там хорошенько загустел. Только тогда я его нанесла на корж.

Промазать кремом половину коржа, сверху накрыть второй половиной, чуть прижать и поставить в холодильник на 2 часа (или больше) 9. Затем разрезать на кусочки.

Песочное тесто, ягоды, меренга, крем , орехи (которые я забыла)- все очень хорошо сочетается.

Получилось очень вкусно!

Приятного чаепития!

по материалам